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Сергей Кириенко приветствовал участников конкурса «Лидеры России»

16 Февраля 2019 в 11:15
Сергей Кириенко приветствовал участников конкурса «Лидеры России»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступил на церемонии открытия конкурса «Лидеры России», отметив, что его участниками стали более 700 человек. Ранее они успешно преодолели этап собеседования в крупнейших компаниях-партнерах конкурса.

«Наша договоренность с компаниями-партнерами заключается в том, что уже сейчас, на стадии полуфиналов, начинают присматривать среди полуфиналистов, а тем более среди финалистов для себя интересных лидеров, управленцев. Уже более чем с 700 участниками полуфиналов во всех остальных округах... провели собеседования HR-службы этих наших крупнейших компаний», - цитирует слова РИА Новости.

В 2018 году изменились партнеры конкурса «Лидеры России». В их число вошли 20 крупнейших компаний. В их числе: «Российские железные дороги» , «Сбербанк», «Газпромнефть», «Росатом», «Лукойл», «Роснефть», «Ростех» и другие

Конкурс «Лидеры России» инициировал президент РФ Владимир Путин. Это флагманский проект платформы «Россия - страна возможностей». Благодаря конкурсу в стране появилась возможность на системной основе выявлять и поддерживать перспективных руководителей, которые обладают высоким уровнем управленческих компетенций, лидируя в своих отраслях.

Ранее стало известно о том, что победитель конкурса «Лидеры России» Олег Жданеев будет курировать Центр компетенций импортозамещения в ТЭК при Минэнерго. Его рекомендовал заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

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