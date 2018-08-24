Серене Уильямс запретят одеваться в супергероя на «Ролан Гаррос»

Теннисистка Серена Уильямс не сможет снова надеть костюм кошки из Ваканды (вымышленная страна из комиксов Marvel – прим. НСН) на игры турнира «Ролан Гаррос». Ее наряд послужил поводом для ужесточения дресс-кода для спортсменов, заявил глава французской Федерации тенниса Бернар Гьюдичелли.

Глава организации счел комбинезон Уильямс неприемлемым. По его словам, спортсменам необходимо «уважать игру и соревнования», пишет Газета.ру.

Ранее Серена Уильямс сохранила титул самой высокооплачиваемой спортсменки мира, возглавив рейтинг 2018 года по версии журнала Forbes, передает RT.