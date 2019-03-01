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Серебряков рассказал, как надоумил Балабанова «Братом»

1 Марта 2019 в 16:34
Серебряков рассказал, как надоумил Балабанова «Братом»

Актер Алексей Серебряков рассказал, как стал соавтором идеи фильма «Брат» Алексея Балабанова. Сюжет картины появился в голове режиссера после ответа Серебрякова на вопрос, кто герой нашего времени. Об этом Народный артист России рассказал в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

По признанию Серебрякова, произошло это на фестивале «Кинотавр» в Сочи. Во время дружеской вечеринки Балабанов пожаловался, что Госкино отказывается финансировать сценарий фильма «Про уродов и людей». Поэтому режиссёр решил сначала заняться коммерчески успешным проектом, который принёс бы прибыль.

В ответ на вопрос, кого можно сейчас (1990-ы годы) считать героем в России, актёр ответил – «бандита». Вспоминая Алексея Балабанова, Серебряков говорит, что с режиссёром было нелегко работать, поскольку фильм уже заранее существовал у него в голове.

Актёр считает Балабанова один из самых сильных режиссеров XX века. В этом году Алексею Балабанову могло бы исполниться 60 лет. Алексей Серебряков снимался в фильмах Балабанова «Груз-200», «Жмурки».

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