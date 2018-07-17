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Серебренникова обязали ознакомиться с материалами дела до Дня знаний

17 Июля 2018 в 22:07
Серебренникова обязали ознакомиться с материалами дела до Дня знаний

Басманный суд Москвы обязал до 1 сентября ознакомиться с материалами уголовного дела режиссера Кирилла Серебренникова, передает «Интерфакс».

Серебренников на данный момент ознакомился с 148 томами дела, его защитник - со 118 томами.

Напомним, в деле «Седьмой студии» фигурируют художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра» и генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший глава департамента Минкультуры, директор РАМТ Софья Апфельбаум и экс-гендиректор АНО Юрий Итин. Они обвиняются в хищении 133 млн рублей, выделенных на проект «Платформа». Все фигуранты дела находятся под домашним арестом.

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