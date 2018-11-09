Серебренников предложил поискать деньги «Платформы» у Мединского

Режиссер Кирилл Серебренников рассказал в суде, что средства на продолжение проекта «Платформа», в хищении которых его обвиняют, престали поступать после прихода в 2012 году нового министра культуры Владимира Мединского.

Как рассказал художественный руководитель «Гоголь-центра» в Мещанском суде Москвы, Мединский тогда заявил ему, что современное искусство не нужно и все экспериментальные спектакли предложил ставить за свой счет.

По словам Серебренникова, он только из уголовного дела узнал, что бюджетные средства продолжали выделяться на «Платформу», однако все деньги «забрал себе куда-то» глава Минкультуры, передает «Интерфакс». Допрос Серебренникова в суде будет продолжен 13 ноября.

Обвиняемым по делу «Седьмой студии» вменяется хищение 133 миллионов рублей, выделенных из бюджета в 2011-2014 годах на инновационный проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа».

Ранее глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов в эфире НСН предположил, что Серебренников и другие обвиняемые могут отделаться условным сроком.

