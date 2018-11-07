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Серебренников не признался суду в казнокрадстве

7 Ноября 2018 в 13:42
Серебренников не признался суду в казнокрадстве

Режиссер Кирилл Серебренников не признал своей вины в хищении 130 миллионов рублей, выделенных из бюджета на реализацию проекта «Платформа». «Я ничего не крал, не воровал, никакую преступную группу с целью хищения не создавал», - приводит ТАСС слова Серебренникова, с которыми он обратился к Мещанскому районному суду Москвы во время слушаний дела по существу.

Как подчеркнул режиссёр, он вообще избегал принимать участие в финансовых операциях. Он утверждает, что это не входило в его должностные обязанности.

Другие обвиняемые по этому уголовному делу также не признали своей вины в хищении средств «Седьмой студии», за исключением бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой. Некоторые из них заявили, что вообще не понимают сути предъявленных им обвинений.

Как отмечает RT, ранее суд признал Серебренникова и трёх других фигурантов ответчиками по гражданскому иску Министерства культуры почти на 134 миллиона рублей.

Ранее французские власти наградили Кирилла Серебренникова Орденом Искусств и литературы. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в эфире НСН назвал это решение Парижа политически мотивированным.

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