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Серебренников трижды номинирован на «Золотую маску»

31 Октября 2018 в 14:27
Серебренников трижды номинирован на «Золотую маску»

Режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств, трижды номинировали на национальную театральную премию «Золотая маска». Он претендует на получение главной театральной премии страны за сценографию балета «Нуреев», за режиссерскую и сценографическую работу в спектакле «Маленькие трагедии», сообщает телеканал «360».

Ранее французские власти наградили Кирилла Серебренникова Орденом Искусств и литературы. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в эфире НСН отказался обсуждать значимость этой награды, указав на политический подтекст в самом жесте французской власти.

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