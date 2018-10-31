Серебренников трижды номинирован на «Золотую маску»

Режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств, трижды номинировали на национальную театральную премию «Золотая маска». Он претендует на получение главной театральной премии страны за сценографию балета «Нуреев», за режиссерскую и сценографическую работу в спектакле «Маленькие трагедии», сообщает телеканал «360».

Ранее французские власти наградили Кирилла Серебренникова Орденом Искусств и литературы. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в эфире НСН отказался обсуждать значимость этой награды, указав на политический подтекст в самом жесте французской власти.