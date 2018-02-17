«Сердечная дисфункция». Названа причина смерти девочки в детском саду

Воспитанница детского сада в Новой Москве скончалась в результате остановки сердца. Об этом сообщили в субботу в СК РФ.

В ведомстве отметили, что судебно-медицинское исследование не выявило у ребенка признаков переохлаждения, внешних или внутренних травм. Как заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, особенно тщательно был проверен факт оставления ребенка на морозе. Информация не подтвердилась.

«Признаков переохлаждения организма, внутренних или внешних травм у ребенка не обнаружено. Предварительная причина смерти ребенка — сердечная дисфункция», — заявила Петренко, слова которой приводит Газета.ру

Накануне на утренней прогулке в одном из детских садов Москвы скончалась 4-летяя девочка. Ее обнаружили лежащей в сугробе по окончанию прогулки. Девочку пытались реанимировать, но не смогли. Врачи констатировали смерть малышки. Возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Причинение смерти по неосторожности».