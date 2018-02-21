Сербский президент написал письма Путину и родственникам Романа Филипова

Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым передал ему письма для Владимира Путина и семьи Романа Филипова - летчика Су-25, погибшего в Сирии в начале февраля, передает «Интерфакс».

3 февраля над зоной деэскалации «Идлиб» из переносного зенитного ракетного комплекса был сбит российский штурмовик Су-25 под управлением Романа Филипова. Летчик успел катапультироваться, но на земле принял неравный бой с террористами. Будучи окруженным боевиками, он подорвал себя гранатой. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил Филипову звание Героя России.

6 февраля 2018 года тело погибшего лётчика было доставлено на подмосковный военный аэродром Чкаловский.

Утром 8 февраля на аэродроме Чкаловский состоялась церемония прощания с участием министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и членов коллегии Министерства обороны Российской Федерации, после чего гроб с телом героя был доставлен спецбортом военно-транспортной авиации в Воронеж.

Прощание родных, близких, сослуживцев и жителей города с Романом Филиповым прошло в Доме офицеров в Северном жилом районе Воронежа. В траурных мероприятиях принял участие главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин. Отпевание лётчика совершено митрополитом Воронежским и Лискинским Сергием в церкви иконы Божьей Матери «Взыскание погибших».

Похоронен с воинскими почестями под оружейные залпы 8 февраля 2018 года на Аллее Славы Коминтерновского кладбища Воронежа, рядом с братской могилой военных лётчиков.