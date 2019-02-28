Сербская православная церковь отринула ПЦУ

Сербская православная церковь приняла решение отказать в признании так называемой Православной церкви Украины, созданной по инициативе киевского режим при поддержке Константинопольского патриархата. Об этом объявило бюро печати и массовой информации СПЦ.

В заявлении подчёркивается, что СПЦ знает только УПЦ Московского патриархата во главе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Как отмечают в Сербской православной церкви, с канонической точки зрения ПЦУ вообще не существует, однако эту «конфедерацию украинских раскольнических группировок» насильственно навязывают верующим.

В заявлении также подчёркивается: «единожды раскольник - раскольник навсегда, за исключением случаев искреннего обращения и глубокого покаяния». Прошедший в Киеве при участии эмиссаров Вселенского патриарха так называемый «объединительный собор» назван «разъединительным и разделительным лжесобором».

Сербскому духовенству предложено прекратить литургическое и каноническое общение не только собственно с клириками ПЦУ, но также с архиереями и священниками других церквей, которые служат с ними или имеют с ними общение.