Сербия объяснила, почему не признает Крым российским

Президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему его страна не может признать принадлежность Крыма к России. Он заявил, что такое развитие событий просто невозможно, сообщает Газета.ру.

Вучич сообщил, что в случае, если Сербия признает полуостров частью России, тогда и Белграду придется признать Косово отдельным государством. По его словам, «любой нормальный человек» как в России, так и в других странах мира это понимает, пишет RT.

В то же время Александр Вучич, напомнил, что отношения государства с Москвой по-прежнему остаются очень хорошими. По словам сербского президента, трудно найти другую такую страну, которая, как Сербия, будет сохранять свою любовь по отношению к России в таких тяжелых условиях.