«Сенсаций не будет». Лавров о подготовке встречи Путина и Трампа

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, как проходит подготовка к встрече президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По словам дипломата, никаких сенсационных инициатив не готовится.

«Какие инициативы можно вынести на рассмотрение президентам? Они никаких сенсаций из себя не представляют», - сказал Лавров в эфире передачи «Москва.Кремль.Путин» на канале «Россия-1».

Лавров отметил, что президентам в частности и странам в целом необходимо начать нормально, профессионально и неполитизированно работать. Это касается всех направлений, в том числе, жизненно важных для интересов России с США, и не менее важных для всего мирового сообщества.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине состоится. Сейчас стороны согласовывают дату и повестку.

Саммит G20 в Аргентине пройдет с 30 ноября по 1 декабря.