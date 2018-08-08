Сенаторы США хотят отыскать активы Путина по всему миру

Сенаторы США разработали новый законопроект о санкциях против России. В нем они фактически добиваются объединения всех антироссийских санкций, вводившихся с 2014 года по разным поводам, в общую систему. Сенаторы предлагают также создать единый «координационный офис», который будет вести контроль за санкциями и координировать их введение и поддержание с Евросоюзом, пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, в проекте закона предлагается заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить резидентам США операции с новым российским госдолгом, а также отыскать активы президента РФ Владимира Путина по всему миру.

Помимо того, авторы законопроета считают необходимым создать фонд для поддержки стран, которые могут подвергнуться российскому влиянию. На эти цели сенаторы предложили выделить 250 млн долларов, передает «Утро.ру».

Сенаторы заявляют, что целями санкций является давление на Россию. По их мнению, Кремль должен вернуть Крым, отказаться от «поддержки сепаратистов» на востоке Украины, в Грузии и Молдавии, а также от поддержки президента Сирии Башара Асада,пишет «Газета.ру».