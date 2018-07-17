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Сенаторы решили усилить контроль за тратами субъектов

17 Июля 2018 в 11:00
Сенаторы решили усилить контроль за тратами субъектов

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий поправки в закон о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата нижней палаты. Изменения предусматривают дополнение перечня адресатов парламентского и депутатского запроса председателями контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации. Авторы проекта - сенаторы Андрей Кутепов и Антон Беляков.

В пояснительной записке говорится, что это позволит более эффективно осуществлять парламентский контроль в субъектах по исполнению бюджета и государственных региональных программ.

В настоящее время контрольно-счетные палаты регионов предоставляют информацию лишь Счётной палате и региональному парламенту.

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