Сенаторы решили усилить контроль за тратами субъектов

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий поправки в закон о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата нижней палаты. Изменения предусматривают дополнение перечня адресатов парламентского и депутатского запроса председателями контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации. Авторы проекта - сенаторы Андрей Кутепов и Антон Беляков.

В пояснительной записке говорится, что это позволит более эффективно осуществлять парламентский контроль в субъектах по исполнению бюджета и государственных региональных программ.

В настоящее время контрольно-счетные палаты регионов предоставляют информацию лишь Счётной палате и региональному парламенту.