Сенаторы намерены кастрировать педофилов

В Совете Федерации предложили применять химическую кастрацию в отношении осужденных за педофилию, сообщает РИА Новости. Законопроект подготовила группа сенаторов под руководством Елены Мизулиной.

По словам сенатора Мизулиной, в законопроекте предлагается увеличение максимальных сроков наказания: до 30 лет при назначении наказания по совокупности преступлений и до 35 лет — по совокупности приговоров.

Ранее сенатор Антон Беляков заявил НСН, что в России необходимо не только пожизненное наказание для педофилов, но и профилактика.

«Эта тема не то, что не находила отражения в законодательстве, о ней даже никто говорить и писать не хотел. Но дело не только в том, чтобы назначить серьёзные сроки лишения свободы для педофилов. Главное защитить детей от такого рода рецидивистов. В России сегодня более 10 тысяч маньяков, которые не в состоянии противостоять своему сексуальному инстинкту, направленному на детей. И они живут по принципу — изнасиловал ребёнка, сел, отсидел положенный срок, вышел и в течение первого же года снова изнасиловал и сел. Поэтому важно решить вопрос снижения такого рода преступлений. Сейчас профилактическая функция законодательства в этом вопросе практически отсутствует», — посетовал Беляков.