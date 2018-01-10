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Сенаторы хотят увольнять работников за отказ пройти тест на алкоголь

10 Января 2018 в 18:21
Сенаторы хотят увольнять работников за отказ пройти тест на алкоголь

Наделить работодателей правом отправлять работников на тестирование на алкоголь или наркотики и увольнять их в случае отказа предложили Совете Федерации. Соответствующий законопроект сегодня внесен в нижнюю палату парламента, сообщает ТАСС.

«Направление на медицинское освидетельствование должно вручаться работнику под роспись с обязательным указанием даты и времени вручения для прохождения освидетельствования в течение двух часов с момента получения направления», - говорится в пояснительной записке к документу.
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