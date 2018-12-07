Сенатора США снова раскритиковали за желание наладить отношения с РФ

Американские СМИ раскритиковали сенатора-республиканца Рэнд Пола, мешающего принятию как минимум двух законов, которые должны были пойти на пользу Израиля. Не обошлось без упоминания его желания наладить отношения с Россией, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Как пишет редакторский состав консервативного издания The Weekly Standard, у сенатора Пола есть «чрезмерно большое» влияние в администрации президента США Дональда Трампа, «благодаря его вере в налаживание отношений с российским лидером Владимиром Путиным». В августе этого года американский сенатор даже приехал в Москву, чтобы передать ему письмо и встретиться с российскими парламентариями, некоторые из которых находятся под санкциями США. Затем Пол пытался добиться смягчения антироссийских санкций, но Сенат в абсолютном большинстве не поддержал его инициативу.

Теперь, когда сенатор Пол заблокировал два про-израильских законопроекта, американские журналисты сопоставили его позицию по России и «главным врагам Израиля».

«В его квази-изоляционистском видении мира, активные оборонительные действия Америки только раздражают злокачественные государства и организации, от России до ХАМАСа («Исламское движение сопротивления», признано террористической организацией в США и других странах, но не в России – прим. НСН). Печальная правда, конечно, состоит в том, что они ненавидят процветающие демократии в США и Израиле, причем из-за того, кто мы, а не что мы делаем. Наивный обструкционизм Рэнд Пола только воодушевляет их», — пишет The Weekly Standard.

Напомним, что в ходе визита в Россию Рэнд Пол пригласил российских членов комитета Совета Федерации по международным делам с визитом в Вашингтон. Он также назвал состоявшийся разговор отличным и пообещал его и дальше развивать. При этом во время самой встречи сенатор рассказал о стремлении США к расширению диалога с Москвой. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН напомнил, что сам он посетить Вашингтон не сможет, так как находится под санкциями, но предположил, что приглашение со стороны Пола поможет выйти на более масштабные соглашения.