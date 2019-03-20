Среда
20 марта
USD 64.32
EUR 73
Горячие новости

Сенатора Керимова во Франции снова обвинили в уходе от налогов

20 Марта 2019 в 16:17
Сенатора Керимова во Франции снова обвинили в уходе от налогов

Власти Франции предъявили члену Совета Федерации Сулейману Керимову обвинения в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Об этом сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, передает РИА Новости.

По его словам, российский сенатор помещен под судебный контроль. Он предполагает, например, внесение залога в 20 млн евро.

В июне 2018 года адвокат Керимова заявил, что все обвинения, предъявленные сенатору о неуплате налогов во Франции сняты, передает RT.

В первый раз Сулеймана Керимова задержали в ноябре 2017 года в Ницце. Ему были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств, отмечают argumenti.ru. Тогда сообщалось, что он отпущен под залог в 5 млн евро и не должен покидать Францию.

22 ноября 2017 года депутат Государственной Думы Светлана Журова в эфире НСН заявила, что парламентарии не могут бросить своего коллегу. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.