Сенатора Керимова во Франции снова обвинили в уходе от налогов

Власти Франции предъявили члену Совета Федерации Сулейману Керимову обвинения в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Об этом сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, передает РИА Новости.

По его словам, российский сенатор помещен под судебный контроль. Он предполагает, например, внесение залога в 20 млн евро.

В июне 2018 года адвокат Керимова заявил, что все обвинения, предъявленные сенатору о неуплате налогов во Франции сняты, передает RT.

В первый раз Сулеймана Керимова задержали в ноябре 2017 года в Ницце. Ему были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств, отмечают argumenti.ru. Тогда сообщалось, что он отпущен под залог в 5 млн евро и не должен покидать Францию.

22 ноября 2017 года депутат Государственной Думы Светлана Журова в эфире НСН заявила, что парламентарии не могут бросить своего коллегу.

