Сенатор заявил о неготовности Украины «соскочить с газового крючка»

Заявление украинского президента Петра Порошенко об энергетической независимости страны не имеет ничего общего с реальной жизнью. Такое мнение высказал в беседе с журналистами первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Ранее Порошенко заявил, что Украина, после решения Стокгольмского арбитража, «соскочила с газового крючка» «Газпрома» и обрела энергетическую независимость.

«Украина без российского газа жить не сможет. Они без него замерзнет», - заявил в ответ на это Калашников, которого цитирует РИА Новости.

Сенатор отметил, что заявления Порошенко ничего общего с реальностью не имеют, потому что Украина, в отличие от Европы, даже на сжиженный газ перейти пока не сможет.

Украина прекратила закупку российского газа в ноябре 2015 года. В 2016-17 годах Киев при подготовке к зиме закачивал в хранилища закупленный по реверсу газ из Европы.

В январе 2016 года, когда на территории Украины стояла аномально холодная погода, жители Геническа обратились к президенту России с просьбой поставить в город газ. С распоряжения Владимира Путина на следующий день в замерзающий украинский город пошло российское голубое топливо.

В ноябре того же года Геническу снова не хватило газа. Оказавшемуся на грани гуманитарной катастрофы украинскому городу помог российский Крым.