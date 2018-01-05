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Сенатор заявил о неготовности Украины «соскочить с газового крючка»

5 Января 2018 в 18:43
Сенатор заявил о неготовности Украины «соскочить с газового крючка»

Заявление украинского президента Петра Порошенко об энергетической независимости страны не имеет ничего общего с реальной жизнью. Такое мнение высказал в беседе с журналистами  первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Ранее Порошенко заявил, что Украина, после решения Стокгольмского арбитража, «соскочила с газового крючка» «Газпрома» и обрела энергетическую независимость.

«Украина без российского газа жить не сможет. Они без него замерзнет»,  - заявил в ответ на это Калашников, которого цитирует РИА Новости.

Сенатор отметил, что заявления Порошенко ничего общего с реальностью не имеют, потому что Украина, в отличие от Европы, даже на сжиженный газ перейти пока не сможет.

Украина прекратила закупку российского газа в ноябре 2015 года. В 2016-17 годах Киев при подготовке к зиме закачивал в хранилища закупленный по реверсу газ из Европы.

В январе 2016 года, когда на территории Украины стояла аномально холодная погода, жители Геническа обратились к президенту России с просьбой поставить в город газ. С распоряжения Владимира Путина на следующий день в замерзающий украинский город пошло российское голубое топливо.

В ноябре того же года Геническу снова не хватило газа. Оказавшемуся на грани гуманитарной катастрофы украинскому городу помог российский Крым. 

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