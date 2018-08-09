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Сенатор США обвинил Россию в атаке на Флориду, о которой там не знали

9 Августа 2018 в 08:35
Сенатор США обвинил Россию в атаке на Флориду, о которой там не знали

Американский сенатор Билл Нельсон заявил, что в преддверии выборов США в ноябре 2018 года российские агенты «проникли» в системы регистрации избирателей штата Флорида. Однако, в самом штате такой информации не получали, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на Tampa Bay Times.

«Они проникли в определенные регионы штата, и теперь у них полная свобода действий и передвижений», — заявил сенатор Нельсон перед мероприятием во флоридском городе Тампа.

Издание отмечает, что сенатор от партии Демократов сказал что-то похожее днем ранее в Таллахасси, столице Флориды, однако не стал вдаваться в подробности, сославшись на засекреченность информации.

Напомним, 6 ноября в США состоятся промежуточные выборы, в ходе которых будет полностью переизбираться нижняя палата американского Конгресса и 35 из 100 сенаторов, занимающих верхнюю палату. Также в этот день пройдут местные выборы в некоторых штатах и территориях.

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