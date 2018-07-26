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Сенатор Пушков: Крымская декларация США бесполезна

26 Июля 2018 в 08:17
Сенатор Пушков: Крымская декларация США бесполезна

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал принятую ранее в США Крымскую декларацию. Как написал сенатор в соцсети, она никакого влияния не окажет ни на статус Крыма в составе России, ни повлияет на отношения между Москвой и Вашингтоном.

«Заявление имеет целью снизить накал критики президента США ДональдаТрампа в США после Хельсинки и закрепить позицию западного альянса, где многие уже склонны забыть о Крыме», — говорится в сообщении.

RT напоминает, госсекретарь США Майк Помпео подписал Крымскую декларацию, который определяет непризнание Крыма частью России официальной политикой Соединённых Штатов.

Крым является частью РФ с 2014 года, когда на референдуме за присоединение высказалось подавляющее большинство жителей полуострова. Однако страны Европы и США ввели санкционную политику и считает Крым территорией Украины.



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