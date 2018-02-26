Сенатор предложил уравнять штрафы за нарушение ПДД в Москве, Петербурге и Севастополе

Распространить предложенные правительством поправки в КоАП на Санкт-Петербург и Севастополь предложил глава комитета Совета Федерации по регламенту Андрей Кутепов. Как рассказал НСН сенатор, он уже внес соответствующий законопроект в Госдуму.

Ранее правительство подготовило поправки в КоАП, которые передавали властям Москвы полномочия рассматривать дела о нарушениях ПДД, заснятых средствами автоматической фиксации. Сенатор предложил распространить это режим на другие города федерального значения.

«Считаю, что целесообразно работать над унификацией норм и штрафов. Если в городах Москва и Санкт-Петербург установлены уже повышенные административные штрафы по ряду административных правонарушений в области дорожного движения, то можно рассмотреть также этот вопрос и для Севастополя», - пояснил Кутепов.