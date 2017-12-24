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Сенатор подсказал Макрону, как вернуть российских офицеров в Донбасс

24 Декабря 2017 в 10:17
Сенатор подсказал Макрону, как вернуть российских офицеров в Донбасс

Для того, чтобы российские представители СЦКК вернулись в Донбасс, Франция и Германия должны заставить Киев изменить свое поведение. Такой совет дал президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель председатель комиссии Совфеда по информационной политики Алексей Пушков.

«Если Макрон и Меркель хотят возвращения российских военных в СЦКК, они должны потребовать от Киева изменить поведение, а не Москву призывать», — написал Пушков в своем Twitter.


Российские офицеры СЦКК покинул Донбасс 19 декабря. Накануне Макрон и Меркель призвали Москву вернуть военных на территорию Украины. С таким же призывом выступил и МИД Польши.

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