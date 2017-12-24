Сенатор подсказал Макрону, как вернуть российских офицеров в Донбасс

Для того, чтобы российские представители СЦКК вернулись в Донбасс, Франция и Германия должны заставить Киев изменить свое поведение. Такой совет дал президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель председатель комиссии Совфеда по информационной политики Алексей Пушков.

«Если Макрон и Меркель хотят возвращения российских военных в СЦКК, они должны потребовать от Киева изменить поведение, а не Москву призывать», — написал Пушков в своем Twitter.







Если Макрон и Меркель хотят возвращения росс. военных в СЦКК, они должны потребовать от Киева изменить поведение, а не Москву призывать. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 декабря 2017 г.

Российские офицеры СЦКК покинул Донбасс 19 декабря. Накануне Макрон и Меркель призвали Москву вернуть военных на территорию Украины. С таким же призывом выступил и МИД Польши.