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Сенатор от Крыма: Антироссийские санкции ЕС – это фарс

14 Мая 2018 в 18:10
Сенатор от Крыма: Антироссийские санкции ЕС – это фарс

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал новые антироссийские санкции ЕС «фарсом» и «довольно смешными» действиями со стороны западных стран. Об этом он сообщил телеканалу «360». Он также подчеркнул, что расширение санкционных списков власти полуострова «особо не волнует».

В беседе с корреспондентом телеканала «360» Сергей Цеков подчеркнул, что «запад примитивен в своих оценках ситуации в Крыму и на Украине». Сенатор высказал мнение о том, что ограничительные меры нужно вводить против Украины, ведущей войну против своего народа.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Совет ЕС расширил санкции в отношении пяти россиян, которые принимали участие в организации выборов президента России в Крыму. РИА Новости отмечают, что это решение официально вступит в силу во вторник, 15 мая. При этом имена тех, кто попал в санкционный список, не уточняются.

 

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