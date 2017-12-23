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Сенатор объяснил желание Меркель вернуть в Донбасс российских военных

23 Декабря 2017 в 18:48
Сенатор объяснил желание Меркель вернуть в Донбасс российских военных

Отсутствие в Совместном центре координации и контроля в Донбассе представителей России ведет к серьезной конфронтации. Такое мнение высказал в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«И Франция, и Германия понимают, что отсутствие российских военных — это серьёзная конфронтация, наличие огромного количества провокаций и, главное, продвижение со стороны США реального конфликта, справиться с которым потом будет невозможно...», - считает сенатор.

Он отметил, что сам призыв к России со стороны лидеров Германии и Франции очень важен и теперь его надо рассматривать в комплексе решения Минских соглашений.

Ранее с аналогичным призывом к Москве обратился польских МИД. В Варшаве уверены, что вывод российских офицеров СЦКК с территории Донбасса плохо скажется на урегулировании конфликта.

 

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