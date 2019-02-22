Сенатор: Многодетная семья в России не должна равняться малоимущей

Особое внимание в вопросах улучшения демографической ситуации в России необходимо уделять здоровью будущих родителей. Об этом в пресс-центре НСН заявила член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко:

«Нужно обратить внимание на здоровье супругов. Есть пары, где партнёры просто не могут иметь детей. Они борются с этой проблемой. Именно поэтому мне кажется, что такая мера, как налог на бездетность, не может быть уместной. Семьи и так пытаются справиться с проблемой, тратят на это какие-то деньги. Также важно сделать так, чтобы многодетная семья у нас не равнялась с малоимущей. Напомню вам, что ещё в 2012 году Владимир Путин говорил о том, что семья должна быть многодетной. И мы пошагово идём к этому. У нас в стране должны быть созданы все условия для того, чтобы человек родился», - подчеркнула Татьяна Кусайко.

Ранее глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров в пресс-центре НСН заявил, что главным стимулом к рождению детей будет достаточный уровень дохода семей: