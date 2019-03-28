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Сенатор: Гуайдо против Мадуро помогают 17 спецслужб США

28 Марта 2019 в 14:22
Сенатор: Гуайдо против Мадуро помогают 17 спецслужб США

Лидеру венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в борьбе против президента страны Николаса Мадуро активно и неприкрыто помогают американские спецслужбы. Об этом на пресс-конференции НСН «Венесуэльская революция: Кто победит – Гуайдо или Мадуро?» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«17 спецслужб США, о масштабах финансирования которых не знают даже в профильных комитетах Конгресса США, сегодня работают достаточно профессионально. Они отстаивали попытку скрыть вмешательство в дела Венесуэлы. Сегодня они об этом открыто говорят», - сказал сенатор.

Напомним, Хуан Гуайдо призвал жителей страны приготовиться к проведению операции «Свобода», которая должна привести к захвату власти в Венесуэле.

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