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Сенат утвердил Уильяма Барра на пост министра юстиции

14 Февраля 2019 в 21:11
Сенат утвердил Уильяма Барра на пост министра юстиции

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Уильяма Барра на пост министра юстиции, передает ТАСС.

О том, что 68-летний бывший генеральный прокурор США Уильям Барр может вновь возглавить министерство юстиции страны сообщалось еще в конце прошлого года.

Барр занимал пост генерального прокурора США с 1991 по 1993 годы при президенте Джордже Буше-старшем.

Ранее НСН сообщала, что сенатор Линдси Грэм считает «очень вероятным», что Дональд Трамп уволит генпрокурора Джеффа Сешнса. Грэм призвал главу государства не увольнять генерального прокурора до проведения промежуточных выборов.

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