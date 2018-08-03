Сенат США пытается подвести под санкции российские облигации

Законопроект о резком ужесточении санкций США в отношении Москвы предусматривает их распространение на государственные ценные бумаги России со сроком погашения более 14 дней.

Данный документ направлен на фактическое введение запрета на проведение американскими физическими и юридическим лицами каких-либо операций с суверенным долгом России.

Запрет, в случае принятия закона, начнет распространяться на государственные ценные бумаги России, выпущенные через 180 дней после вступления в силу таких указаний главы администрации США, передает ТАСС.