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Сенат США пытается подвести под санкции российские облигации

3 Августа 2018 в 22:33
Сенат США пытается подвести под санкции российские облигации

Законопроект о резком ужесточении санкций США в отношении Москвы предусматривает их распространение на государственные ценные бумаги России со сроком погашения более 14 дней.

Данный документ направлен на фактическое введение запрета на проведение американскими физическими и юридическим лицами каких-либо операций с суверенным долгом России.

Запрет, в случае принятия закона, начнет распространяться на государственные ценные бумаги России, выпущенные через 180 дней после вступления в силу таких указаний главы администрации США, передает ТАСС.

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