Сенат США одобрил исключение Индии из санкций против РФ

Сенат США одобрил исключение Индии из-под действия второстепенных санкций против России, под которые Нью-Дели мог попасть при покупке российских систем ПВО, сообщает Североамериканское бюро НСН.

В среду, 1 августа сенаторы с большинством в 81 против 10 голосов приняли проект оборонного бюджета, в котором также прописано изменение закона «О противодействии противникам США посредством санкций» в части второстепенных санкций для стран, ведущих бизнес с санкционированной Россией.

Согласно законопроекту, Индия не попадет под американские санкции при условии сокращения объема покупаемых у России товаров и увеличения покупок у США.

Законопроект, принятый Сенатом, должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом, чтобы вступить в силу. Ожидается, что президент Трамп его подпишет, так как Белый дом ранее выражал поддержку этой инициативы.