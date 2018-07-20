Сенат США единогласно проголосовал против помощи РФ по делу Браудера

Американские сенаторы единогласно проголосовали против предоставления России возможности допросить граждан США по делу владельца фонда Hermitage Capital и автора «списка Магнитского» Уильяма Браудера, сообщаетНапомним, в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки президент России Владимир Путин предложил следственным органам двух стран сотрудничать между собой в рамках договора 1999 года о взаимной помощи по уголовным делам.Так спецпрокурор Роберт Мюллер, руководящий расследованием приписываемого России вмешательства в выборы США 2016 года мог бы направить официальный запрос на проведение допросов интересующих его россиян, и представители США могли бы присутствовать на этих допросах. В свою очередь, Россия могла бы получить возможность допросить интересующих ее 11 американцев по делу Браудера, в том числе бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.