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Сенат США единогласно проголосовал против помощи РФ по делу Браудера

20 Июля 2018 в 06:35
Сенат США единогласно проголосовал против помощи РФ по делу Браудера
Американские сенаторы единогласно проголосовали против предоставления России возможности допросить граждан США по делу владельца фонда Hermitage Capital и автора «списка Магнитского» Уильяма Браудера, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Напомним, в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки президент России Владимир Путин предложил следственным органам двух стран сотрудничать между собой в рамках договора 1999 года о взаимной помощи по уголовным делам.

Так спецпрокурор Роберт Мюллер, руководящий расследованием приписываемого России вмешательства в выборы США 2016 года мог бы направить официальный запрос на проведение допросов интересующих его россиян, и представители США могли бы присутствовать на этих допросах. В свою очередь, Россия могла бы получить возможность допросить интересующих ее 11 американцев по делу Браудера, в том числе бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.


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