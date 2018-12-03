«Семью на девку променял». Жена обвинила Мамаева в измене

Жена футболиста Павла Мамаева, заключённого под стражу в связи с обвинением в хулиганстве и нанесении побоев, обвинила его в измене. Алана Мамаева настаивает, что именно из-за разлучницы Павел и его друг Александр Кокорин влипли в неприличную историю.

Алана Мамаева выложила в соцсетях фотографии этой девушки, сопроводив их записью: «Мой «муж» семью променял на девку, из-за которой и начался весь конфликт с водителем». Алана утверждает, что именно эта персона спровоцировала конфликт с водителем «Первого канала» у гостиницы «Пекин», отмечает Ura.ru . Как рассказала супруга Мамаева, его новая пассия – из Вильнюса. В данный момент пост с этими фотографиями недоступен, в интернете сохранились скриншоты публикации.

8 октября полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин напали на водителя «Первого канала» в Москве, после чего в кафе устроили драку с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

Срок содержания под стражей Кокорина и Мамаева заканчивается 8 декабря, следствие просит продлить их арест.

Криминальный авторитет, автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х» Михаил Орский ранее рассказал в эфире НСН, о судьбе Мамаева и Кокорина в тюрьме.





