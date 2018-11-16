Семью краснодарских людоедов судят в закрытом режиме

В Краснодаре начались первые заседания суда по делу «краснодарских каннибалов». Процесс проходит в закрытом режиме, сообщает Телеканал «360» . Обвинение и защита поддержали такой вариант рассмотрения из-за некоторых обстоятельств дела, которые нарушают этические нормы.

Коллегию присяжных заседателей отбирали почти из тысячи претендентов. Обвиняемыми проходят супруги Бакшеевы. На скамье подсудимых пока только Ирина Бакшеева. Дмитритй Бакшеев проходит лечение от туберкулеза в диспансере.

По версии следствия, обвиняемые поедали людей, после того как познакомились в 2012 году. Они убивали своих жертв, заготавливая впрок человеческое мясо. Экспертиза признала супругов вменяемыми, свою вину они не признают. На след каннибалов вышли в 2017 году, после того, как рабочие нашли смартфон, в котором были сохранены фотографии с расчленёнкой.

Жертвами каннибалов становились случайные знакомые, которых любители человечины приглашали выпить, затем усыпляли и убивали, после чего разделывали. Людоеды записывали на видео различные способы приготовления человечины.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН ранее рассказал о мотивах каннибалов, он не исключил, что у краснодарских людоедов могут появиться последователи.

