Семью из Краснодара пытаются выселить из дома с помощью динамита

В доме живет Наталья и двое ее детей. В течение последних нескольких месяцев их пытаются выселить из их части дома у реки, сообщает сайт KP.Ru. Соседи поселили в своей части жилища овец, за которыми очень плохо присматривают.
Наталья Кириченко считает, что ее хотят насильно выселить, чтобы построить на ценной земле торговые центры или другие бизнес-проекты.
В пресс-службе полиции Краснодарского края сообщили, что по факту разрушения стены, а также содержания в доме сельскохозяйственных животных проводится проверка.