Семью из Краснодара пытаются выселить из дома с помощью динамита

Семью из Краснодара пытаются выселить из дома с помощью взрывчатки. В четверг утром семейство Натальи Кириченко проснулось от громкого хлопка. Выяснилось, что в стене образовалась огромная пробоина. Вызванная на место происшествия полиция заявила, что никакого взрыва не было, а дыра в стене – следствие проводимых соседями ремонтных работ.

В доме живет Наталья и двое ее детей. В течение последних нескольких месяцев их пытаются выселить из их части дома у реки, сообщает сайт KP.Ru. Соседи поселили в своей части жилища овец, за которыми очень плохо присматривают.

Наталья Кириченко считает, что ее хотят насильно выселить, чтобы построить на ценной земле торговые центры или другие бизнес-проекты.

В пресс-службе полиции Краснодарского края сообщили, что по факту разрушения стены, а также содержания в доме сельскохозяйственных животных проводится проверка.