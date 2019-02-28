Семейный подряд. Осуждена пара шпионов, «сливавшая» ЧФ Украине

Военнослужащий Черноморского флота Российской Федерации и его сожительница приговорены к 10 и 9 годам лишения свободы соответственно за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Приговор вынес Северо-Кавказский окружной военный суд. Он признал обвиняемых виновными в совершении государственной измены в форме выдачи государственной тайны. Наказание Долгополов Д. А. будет отбывать в колонии строгого режима, а Сухоносова - общего.

Пара была задержана в сентябре 2018 года в Симферополе. Во время судебного процесса Долгополов и Сухоносова признали полностью свою вину и раскаялись. По материалам уголовного дела, они выполняли задания Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Первой была завербована женщина, которая затем привлекла к незаконной деятельности своего гражданского мужа. Они за деньги собирали и передавали украинской спецслужбе секретные сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота.