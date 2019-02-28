Четверг
28 февраля
USD 65.76
EUR 74.82
Горячие новости

Семейный подряд. Осуждена пара шпионов, «сливавшая» ЧФ Украине

28 Февраля 2019 в 16:28
Семейный подряд. Осуждена пара шпионов, «сливавшая» ЧФ Украине

Военнослужащий Черноморского флота Российской Федерации и его сожительница приговорены к 10 и 9 годам лишения свободы соответственно за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Приговор вынес Северо-Кавказский окружной военный суд. Он признал обвиняемых виновными в совершении государственной измены в форме выдачи государственной тайны. Наказание Долгополов Д. А. будет отбывать в колонии строгого режима, а Сухоносова - общего.

Пара была задержана в сентябре 2018 года в Симферополе. Во время судебного процесса Долгополов и Сухоносова признали полностью свою вину и раскаялись. По материалам уголовного дела, они выполняли задания Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Первой была завербована женщина, которая затем привлекла к незаконной деятельности своего гражданского мужа. Они за деньги собирали и передавали украинской спецслужбе секретные сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.