Семеряшки из Ирака умерли через несколько дней после рождения

Семеро детей, родившихся одновременно у 25-летней женщины в Ираке, не выжили. Они умерли сегодня в больнице, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что скончались все семь младенцев, появившихся на свет несколько дней назад в больнице аль-Баттуль. О причинах смерти ничего не сообщается.

У 25-летней женщины из Ирака родилось сразу семь детей – один мальчик и шесть девочек. Роды прошли естественным путем.

Медики назвали событие беспрецедентным для Ирака. Также ранее директор больницы аль-Баттуль Али Шариф сообщал, что состояние роженицы и ее детей хорошее.

Это второй в мире случай рождения сразу семерых детей, первый произошел в 1997 году в США, пишут «Известия».



