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Семенович попала в больницу

1 Ноября 2018 в 00:55
Семенович попала в больницу

Известная певица, актриса и радиоведущая Анна Семенович сообщила, что «вчера поздно ночью приехала из Питера и немного приболела».

Исполнительнице прописан «постельный режим, клюквенный морс и куриный супчик».

Семенович пришлось пройти курс из нескольких капельниц. Врачи колят ей противовирусные иммуномодулирующие препараты. 38-летняя артистка уже завтра надеется вернуться в строй, чтобы принять участие в запланированных новогодних съемках.

Ранее НСН сообщала, что известная поп-певица Светлана Лобода покинула больницу после операции на почке. В ближайшее время возобновится концертная деятельность исполнительницы. Первый концерт назначен на 3 ноября в Дубае. Как ранее сообщала НСН, 23 октября Светлана Лобода была экстренно госпитализирована с репетиции. Врачам пришлось сделать ей срочную операцию из-за обструкции почки.

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