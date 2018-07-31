Семье лётчика Ярошенко выдали визу США

Семья российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в США за контрабанду наркотиков, получила американскую визу. Об этом в интервью «Известиям» рассказала супруга пилота Виктория Ярошенко.

По её словам, поездка запланирована на месяц, но семья испытывает финансовые трудности и потому ищет самые бюджетные авиабилеты. Как отмечает «Газета.ру», жена и дочь лётчика смогут навещать его четыре раза в неделю по два часа. Последняя встреча Ярошенко с семьёй была семь лет назад.

Также Виктория Ярошенко акцентирует внимание на здоровье супруга, которое сильно ухудшилось в тюрьме. Она надеется добиться посещения супругом дантиста, так как, по её словам, ему необходимо зубное протезирование.

Константин Ярошенко отбывает в США 20-летний тюремный срок за контрабанду наркотиков. В июле этого года он обратился к уполномоченному по правам человека в РФ с просьбой оказания ему медицинской помощи. По его словам, он лишился части зубов из-за некачественного питания в американской тюрьме, а часть ему выбили агенты США ещё во время допросов, напоминает Ura.ru.