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Семь украинцев погибли в Кабуле во время нападения на отель

22 Января 2018 в 12:36
Семь украинцев погибли в Кабуле во время нападения на отель

Во время атаки на отель Intercontinental в Кабуле погибли семь граждан Украины. Эту информацию подтвердил посол страны в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк. Остальные данные, по его словам, нуждаются в проверке, сообщает «112 Украина».

«На сегодняшний день подтверждена гибель семи граждан Украины. Та информация, которая появляется в СМИ [о погибших], должна быть проверена», - цитирует слова Никитюка Газета.ру.

Напомним, ранее президент Украины Пётр Порошенко выразил соболезнования родным и близким погибших во время атаки на отель. Напомним, 20 января вооружённые боевики напали на отель в Афганистане. В течение 18 часов там были слышны выстрелы, а также взрывы.

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