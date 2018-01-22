Семь украинцев погибли в Кабуле во время нападения на отель

Во время атаки на отель Intercontinental в Кабуле погибли семь граждан Украины. Эту информацию подтвердил посол страны в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк. Остальные данные, по его словам, нуждаются в проверке, сообщает «112 Украина».

«На сегодняшний день подтверждена гибель семи граждан Украины. Та информация, которая появляется в СМИ [о погибших], должна быть проверена», - цитирует слова Никитюка Газета.ру .

Напомним, ранее президент Украины Пётр Порошенко выразил соболезнования родным и близким погибших во время атаки на отель. Напомним, 20 января вооружённые боевики напали на отель в Афганистане. В течение 18 часов там были слышны выстрелы, а также взрывы.