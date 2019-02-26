Вторник
26 февраля
USD 65.26
EUR 74.09
Горячие новости

Семь тысяч камер видеонаблюдения появятся в Москве до конца года

26 Февраля 2019 в 16:21
Семь тысяч камер видеонаблюдения появятся в Москве до конца года

Власти Москвы намерены дополнительно установить около семи тысяч наружных видеокамер в 2019 году. В итоге общее число камер городской системы видеонаблюдения превысит 174 тысячи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В первую очередь камеры появятся над входами в подъезды жилых домов, на оживленных улицах и площадях, в поликлиниках, образовательных организациях и на других социальных объектах.

«Камеры помогают правоохранительным органам в борьбе с преступностью. Доступ к видеозаписям ограничен, однако их могут предоставить горожанам по запросу. Камеры могут помочь, если нужно разобраться в дорожно-транспортном происшествии, найти домашнего питомца, опознать хулигана, а также в ряде других случаев», — информировали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

В пресс-службе также уточнили, что часть камер видеонаблюдения подключена к системе распознавания лиц. Она позволяет за считанные секунды опознать человека, если фото загружено в базу данных правоохранительных органов. До недавнего времени технология на основе нейронных сетей работала в пилотном режиме. Сейчас же эксперимент завершен и признан успешным.

На сегодняшний день городская система видеонаблюдения насчитывает более 167 тысяч камер. Они установлены во дворах, в подъездах, в парках, школах, поликлиниках, на объектах торговли и строительства. Видеозаписи используются в расследовании примерно 70 процентов правонарушений. За 2018 год от москвичей поступило 27 338 запросов на бронирование видеозаписей. Самый частый повод для обращения к видеоархивам — порча имущества. На втором месте — дорожно-транспортные происшествия, на третьем — хищения.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.