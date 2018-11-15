Сельская поликлиника горит в Башкирии

Спасатели тушат кровлю поликлиники в селе Шафраново Альшеевского района на площади 350 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального главке МЧС.

Частично обрушилось перекрытие между крышей и вторым этажом

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает РИА «Новости».

Ранее НСН сообщала, что пожар, который произошёл в подвале одного из корпусов Новосибирской областной клинической больницы, стал причиной эвакуации более ста человек. По предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание электропроводов. Сотрудники МЧС подчеркнули, что погибших и пострадавших нет.

