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Селфи с Путиным появится у каждого владельца смартфона

24 Января 2018 в 15:34
Селфи с Путиным появится у каждого владельца смартфона
Фото: Вконтакте

В Казани на студенческом форуме «Вместе Вперед!» прошла презентация нового приложения для смартфонов, с помощью которого каждый может сделать селфи с виртуальным президентом России. Для этого нужно распечатать специальную 3D-метку, ее распознает программа и вставит виртуального президента в кадр.

Разработал приложение «Фото с Путиным» студент из Тюмени Ярослав Попов. На своей странице ВКонтакте он поделился фотографиями с презентации приложения в Казани. Ранее оценить разработку смогли жители Ярославля.

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