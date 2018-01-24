Селфи с Путиным появится у каждого владельца смартфона

Фото: Вконтакте

В Казани на студенческом форуме «Вместе Вперед!» прошла презентация нового приложения для смартфонов, с помощью которого каждый может сделать селфи с виртуальным президентом России. Для этого нужно распечатать специальную 3D-метку, ее распознает программа и вставит виртуального президента в кадр.



Разработал приложение «Фото с Путиным» студент из Тюмени Ярослав Попов. На своей странице ВКонтакте он поделился фотографиями с презентации приложения в Казани. Ранее оценить разработку смогли жители Ярославля.