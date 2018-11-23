Сегодня назовут столицу Expo 2025

Международное бюро выставок выберет сегодня столицу Всемирной выставки Expo 2025. Голосование пройдет на 164-й Генеральной ассамблее МБВ в Париже, передает ТАСС.

Россию на конкурсе представляет Екатеринбург. Вместе с уральским городом за право принять в 2025 году Всемирную выставку состязаются Баку и Осака.

Российская делегация, возглавляемую министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, выступит вслед за Азербайджаном и Японией. Ожидается, что голосование начнется после 17:00 мск.

Заявка Екатеринбурга под темой «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений» была передана в МБВ 22 мая 2017 года.

Ранее НСН сообщала, что в 2017 году ЭКСПО прошла в Астане.

Expo — международная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений.

