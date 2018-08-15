Сегодня день памяти Виктора Цоя

Традиционно в день смерти лидера группы «Кино», актера и музыканта Виктора Цоя во всех странах бывшего СССР проходят десятки мемориальных мероприятий.

Телеканал «РЕН» сегодня покажет Последний концерт группы «Кино» и фильм «Асса».





15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут Виктор Цой погиб в автокатастрофе. ДТП произошло на 35 километре трассы «Слока — Талси» под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. Согласно наиболее правдоподобной официальной версии, Цой заснул за рулём, после чего его «Москвич-2141» тёмно-синего цвета вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус» модели 250.

Согласно данным милицейского протокола, смерть В. Р. Цоя наступила мгновенно, водитель автобуса не пострадал. В. Цой был абсолютно трезв накануне гибели. Во всяком случае, он не употреблял алкоголь в течение последних 48 часов до смерти. Анализ клеток мозга свидетельствует о том, что он уснул за рулем, вероятно, от переутомления. Виктор Цой похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.

Последняя пластинка группы «Кино» - «Черный альбом» - вышла уже после гибели Цоя.