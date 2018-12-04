Себе дороже. Счётная палата раскрыла убыточность конфиската

Расходы Федерального агентства по управлению государственным имуществом на хранение конфискованных товаров в 2017 году превысили прибыль от их реализации. Такой вывод сделала Счётная палата по итогам проверки системы продажи изъятого имущества, передаёт ТАСС.

Расходы на хранение составили 222 миллиона рублей, а выручить получилось только 180 миллионов рублей за прошлый год. За первую половину текущего года хранение «съело» 62 миллиона рублей, прибыль составила 64 миллиона. Причём на реализацию идет менее 1% конфиската, приводит Ura.ru выкладки контрольного органа.

Счётная палата обращает внимание на проблемы с правовой базой. Вопросы также возникают к адекватности оценки стоимости конфискованного имущества. Например, в Новосибирске партия наручных часов известных производителей была оценена всего в 136 тысяч рублей, новая экспертиза оценила её в 10 раз больше - в 1 миллион, 300 тысяч рублей.

Счетная палата направила свои выводы в Федеральную службу безопасности, Генеральную прокуратуру, а также в обе палаты парламента.

Ранее в эфире НСН президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко заявил, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин ломает привычный образ руководителя контрольного органа.