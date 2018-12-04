Вторник
04 декабря
USD 66.29
EUR 75.39
Горячие новости

Себе дороже. Счётная палата раскрыла убыточность конфиската

4 Декабря 2018 в 12:13
Себе дороже. Счётная палата раскрыла убыточность конфиската

Расходы Федерального агентства по управлению государственным имуществом на хранение конфискованных товаров в 2017 году превысили прибыль от их реализации. Такой вывод сделала Счётная палата по итогам проверки системы продажи изъятого имущества, передаёт ТАСС.

Расходы на хранение составили 222 миллиона рублей, а выручить получилось только 180 миллионов рублей за прошлый год. За первую половину текущего года хранение «съело» 62 миллиона рублей, прибыль составила 64 миллиона. Причём на реализацию идет менее 1% конфиската, приводит Ura.ru выкладки контрольного органа.

Счётная палата обращает внимание на проблемы с правовой базой. Вопросы также возникают к адекватности оценки стоимости конфискованного имущества. Например, в Новосибирске партия наручных часов известных производителей была оценена всего в 136 тысяч рублей, новая экспертиза оценила её в 10 раз больше - в 1 миллион, 300 тысяч рублей.

Счетная палата направила свои выводы в Федеральную службу безопасности, Генеральную прокуратуру, а также в обе палаты парламента.

Ранее в эфире НСН президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко заявил, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин ломает привычный образ руководителя контрольного органа.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.