Себе дороже. Россиян призвали отказаться от замороженных продуктов

Роскачество выявило серьёзные недостатки в производстве отечественных пельменей. Оказалось, что в продаже практически нет ни одной марки, достойной «Знака качества». О таких результатах проведенного исследования рассказал глава ведомства Максим Протасов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Главные огрехи производителей популярного у россиян блюда связаны с применением мяса с антибиотиками и подменой указанных на этикетке составляющих более дешевыми аналогами.

Как заявил РИА ФАН глава петербургской организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий, причина неудовлетворительного качества пельменей заключается в том, что сегодня практически никто из изготовителей не выпускает их по ГОСТу, поскольку он требует соблюдения очень жестких норм.

В частности, массовая доля начинки должна составлять не менее половины всего продукта. В реальности в магазинах невозможно найти таких пельменей. Все производители выпускают их в соответствие с техническими условиями, которые предусматривают более низкие показатели.

Причём в России с 2010 года упразднена обязательная сертификация продукции. В результате, по словам эксперта, «производители плюют на все нормы, делают, как им удобно» с целью уменьшить затраты и увеличить цену. Всеволод Вишневецкий призвал потребителей вообще отказаться от покупки замороженных полуфабрикатов, поскольку это означает получение некачественного продукта по очень высокой цене. За те же деньги можно купить 1,5 — 2 кг качественного мяса.