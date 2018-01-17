«Scania» устроила массовое ДТП с жертвами в Ленобласти

ДТП с участием фуры и еще трех транспортных средств произошла на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области вечером 17 января, сообщает Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

На 110-м километре дороги 40-летний водитель «Скании» выехал на встречную полосу. Там машина врезалась в BMW750, седельный тягач с полуприцепом «Рено» и Audi Q7.

В ДТП погиб водитель «БМВ». Пострадали женщина – пассажир этой иномарки, водитель «Рено» – 49-летний мужчина, а также 28-летняя пассажирка «Ауди».

По факту аварии проводится проверка.