Четверг
18 января
USD 56.59
EUR 69.17
Горячие новости

«Scania» устроила массовое ДТП с жертвами в Ленобласти

17 Января 2018 в 20:39
«Scania» устроила массовое ДТП с жертвами в Ленобласти

ДТП с участием фуры и еще трех транспортных средств произошла на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области вечером 17 января, сообщает Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

На 110-м километре дороги 40-летний водитель «Скании» выехал на встречную полосу. Там машина врезалась в BMW750, седельный тягач с полуприцепом «Рено» и Audi Q7.

В ДТП погиб водитель «БМВ». Пострадали женщина – пассажир этой иномарки, водитель «Рено» – 49-летний мужчина, а также 28-летняя пассажирка «Ауди».

По факту аварии проводится проверка.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.