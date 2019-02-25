СБУ возбудила новые дела по инциденту в Керченском проливе

Служба безопасности Украины открыла новые уголовные дела в отношении семи российских военнослужащих в связи с происшествием в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

В частности, под уголовное преследование Киева попали командующий войсками Южного военного округа РФ Александр Дворников, командующий Черноморским флотом Александр Моисеев, передает RT .

В конце ноября 2018 года СБУ уже возбуждала уголовное дело в отношении сотрудников Пограничной службы ФСБ и Вооружённых сил Российской Федерации в связи с «керченским инцидентом».

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины были силой задержаны российскими пограничниками за незаконное пересечение морской границу. Все 24 военнослужащих, которые находились на борту украинских кораблей, арестованы по решению суда.