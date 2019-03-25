СБУ признала экс-сотрудника, обвинившего Киев во всех тяжких

В Службе безопасности Украины подтвердили данные о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в российской столице, действительно был сотрудником СБУ, передает RT . Как указывается в комментарии, он был отправлен в отставку с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба антитеррористического центра за служебное несоответствие.

Ранее в понедельник, 25 марта, Прозоров выступил с целом рядом громких заявлений. Он, в частности, утверждал, что Киев изначально стремился к большому числу жертв среди мирного населения Донбасса, рассказал о тайных тюрьмах на Украине, о причастности украинских спецслужб к терактам в Донбассе и убийстве лидеров ополчения, а также о причастности киевского режима к гибели малайзийского «Боинга» под Донецком летом 2014 года.

Прозоров признался, что по идеологическим мотивам начал работать на российские спецслужбы после государственного переворота на Украине.