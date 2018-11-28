СБУ получила письмо о минировании сети супермаркетов

Информация о взрывчатке в сети киевских магазинов поступила в Службу безопасности Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

На осмотр помещений выехали несколько групп полицейских с взрывотехниками и кинологами. Ведется поиск людей, сообщивших об угрозе взрыва, сообщает «Интерфакс».

Ранее НСН сообщала, что все анонимные звонки об угрозе взрывов в 14 московских торговых центрах поступили из-за границы. В результате пришлось эвакуировать около 4,5 тысячи человек. Спецслужбы выясняют, откуда именно потупили звонки.