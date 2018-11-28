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СБУ получила письмо о минировании сети супермаркетов

28 Ноября 2018 в 21:28
СБУ получила письмо о минировании сети супермаркетов

Информация о взрывчатке в сети киевских магазинов поступила в Службу безопасности Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

На осмотр помещений выехали несколько групп полицейских с взрывотехниками и кинологами. Ведется поиск людей, сообщивших об угрозе взрыва, сообщает «Интерфакс».

Ранее НСН сообщала, что все анонимные звонки об угрозе взрывов в 14 московских торговых центрах поступили из-за границы. В результате пришлось эвакуировать около 4,5 тысячи человек. Спецслужбы выясняют, откуда именно потупили звонки.

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